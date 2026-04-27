BS朝日は27日までに番組公式サイトを更新。「朝まで生テレビ！」の体制変更を発表した。番組公式サイトを通じ、「お知らせこの春、テレビ朝日での放送開始から40年目に突入する『朝まで生テレビ！』は4月26日（日）から事前収録の1時間番組になります。92歳の現役ジャーナリスト田原総一朗さんと、パネラーの皆さんの熱い討論に引き続きご期待ください」と発表。田原氏は15日に92歳の誕生日を迎えていた。この変更に対し、Xでは