「この小さな光が集まって、“レッドオーシャン”を作っています。ここにいる皆さん全員が、東方神起です」日本の公演の聖地、横浜・日産スタジアムが巨大な赤い海へと変わった。7万人の観客が一糸乱れぬ動きで振る赤いペンライトは、まさに壮観だった。その中心には、活動24年目のアーティスト、東方神起が立っていた。【写真】東方神起、日本の人気俳優と仲良し3SHOT去る4月25日、東方神起は日産スタジアムにて「東方神起 20th A