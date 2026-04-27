Kリーグ1・江原FCのディフェンダー、カン・トゥチが、首位との大一番を欠場することになった。先の試合でのプレーが「乱暴な行為」と判断されたようだ。【画像】韓国人選手、試合中に相手の顔面殴打韓国プロサッカー連盟は4月24日、「前日に第2次賞罰委員会を開催し、カン・トゥチに対して2試合の出場停止処分を下した」と発表。これは、25日に行われる首位のFCソウル戦から適用される。カン・トゥチは21日に行われたリーグ戦第9節