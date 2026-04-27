Table Republic(名古屋市中村区、水谷義之社長)は4月28日から10月18日までの期間、近鉄百貨店上本町店(大阪市天王寺区、以下上本町近鉄)屋上で「近鉄上本町ファミリービアガ―デン」を営業している。関西各所、数あるビアガーデンの中でも「ファミリー」をテーマに3世代が一緒にバーベキューの食事を楽しめるようになっており、今年は例年よりさらに縁日らしさのあるエンターテインメント性を持たせ、射的やスーパーボールすくいの