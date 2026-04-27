指先から自分らしさを楽しみたい女性に朗報♡人気セルフネイルブランド「HOMEI」から、話題のマグネットジェルがミニサイズになって登場します。気軽に試せるサイズ感と、ぺりっと剥がせる手軽さで、セルフネイルのハードルがぐっとダウン。忙しい日常の中でも、気分に合わせて指先を彩れる新しいネイル体験が始まります♪ 話題のミニサイズが新登場 「PELiT mini by HOMEI(ペリットミニバイホーメイ)」は