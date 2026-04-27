今年、創業50周年を迎えた三重県四日市市に本社をおくハウスメーカーアサヒグローバルホームの創業祭が25日に開かれ、多くの家族連れらでにぎわいました。地域貢献の一環としてアサヒグローバルホームが顧客などを招いて開いているもので、近藤博文社長が「たくさんのイベントがありますので1日楽しんで下さい」と呼びかけました。創業祭恒例の菓子まきが盛大に行われ、子どもから大人まで集まった多くの人たちが、モデルハウスの