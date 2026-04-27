西武は27日、外崎修汰内野手が23日に兵庫県内の病院で「右L2/3経椎間孔的全内視鏡椎間板嚢腫切除術」を受けたと発表した。コンディション面の改善を目的としたもので、右腰部分の手術になる。実戦復帰まで約2カ月を要する見込み。外崎は今季9試合に出場して打率・200、1本塁打、5打点。