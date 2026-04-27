ウクライナ軍参謀本部は２６日、自国軍がロシアの首都モスクワの北東に位置するヤロスラブリの製油所を攻撃し、火災が発生したと発表した。タス通信は、ヤロスラブリ州に無人機攻撃があったと報じた。２５日には露ウラル地方エカテリンブルクが初めて無人機攻撃を受けており、ウクライナによる長距離攻撃能力が向上している。タスによると、ウラル山脈の東側にあるエカテリンブルクでは２５日、無人機攻撃によって集合住宅に被