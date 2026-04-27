声優、アーティストの志崎樺音が26日、都内で1st写真集『unplugged』（講談社）の発売記念イベントを開催した。イベントには、鮮やかな赤いドレスをまとった志崎さんが登場した。 「BanG Dream！」（バンドリ！）発のバンド「Roselia」にてキーボードを担当し、白金燐子役を務める声優でありながら、ソロアーティストとしても活躍する志崎さんは、初の写真集発売について、「友人やファンからも反ログインして続きを読むThe post