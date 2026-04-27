伊勢志摩国立公園の指定80周年を記念して、鳥羽港に停泊している帆船「日本丸」の歓迎式典が4月26日、三重県鳥羽市で開かれました。歓迎式典には関係者ら約60人が参加、80周年記念事業実行委員会の山本教和会長が「先人たちが築いた伊勢志摩国立公園の環境と自然の大切さを若い人たちに伝えていかなければ」と呼びかけました。このあと、地元の人達が唄や鳥羽ゆかりの九鬼水軍をテーマにした踊りを披露し、日本丸を歓迎しました。