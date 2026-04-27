お伊勢参りの歴史や伝統芸能など、三重県伊勢市の歴史や文化を紹介する伊勢市歴史博物館が25日、伊勢市内にオープンし、関係者が出席した記念式典が開かれました。記念式典には、伊勢市の鈴木健一市長や地元選出の国会議員など関係者ら約60人が出席。はじめに鈴木市長が「この博物館が本市の歴史、文化を次世代に継承し、地域に貢献する施設として、役割を果たしていってほしい」とあいさつしました。このあと、鈴木市長と関係者ら