春の高校野球三重県大会の決勝戦が26日、松阪市のドリームオーシャンスタジアムで行われ、昴学園と津商業が対戦しました。3点を追う昴学園でしたが、4回ウラで3対3の同点、さらに6回ウラ、津商業のバッテリーミスで昴学園が勝ち越します。この1点を守り切った昴学園が4対3で津商業を破り、優勝を決めました。なお、3位決定戦は三重が6回に逆転し、10対5で明野に勝っています。昴学園と津商業は来月23日から愛知県で開催される東海