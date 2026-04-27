三重県津市をホームタウンに活動するヴィアティン三重女子バレーボールチームが25日、津市内のショッピングセンターでファン感謝祭を開きました。前年のシーズンを6位で終えたヴィアティン三重が直接ファンとふれあえる機会として開いたもので、選手21人が参加しました。感謝祭は、ファッションブランドの服でコーディネートした選手たちによるファッションショーで開幕。西田誠監督がシーズンを振り返り「シーズン中は試合前にフ