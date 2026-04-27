多気郡大台町に、この春から通信制の高校「みえ大台おおぞら高校」が開校し、25日、記念の開校式とセレモニーが開かれました。大台町の旧小学校の跡地を活用して整備されたみえ大台おおぞら高校は、鹿児島県の屋久島を中心に、全国で学習拠点を展開するKTCグループが運営する広域通信制の高校で、屋久島に次いで2校目となります。開校式には学校関係者や在校生のほか、来賓として大台町の上瀬裕美町長らが出席し、生徒の代表2人が