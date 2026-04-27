中小企業などが融資を受ける際の保証人となる、三重県信用保証協会が、三重県児童養護施設協会に寄付金を贈りました。三重県信用保証協会は、役職員のこころと健康のための取り組みを行っていて、今回の寄付金は、ウォーキングアプリを使った役職員の年間の歩数と、職員が取得した有給休暇の日数から算出した金額、それに協会が取り扱うSDGs社債の業績に応じた金額を合算したもので、約103万円が集まりました。贈呈式では、三重県