言葉の奥に隠れた共通の響きを探し出す、ひらがなパズルの時間です。今回は、歴史を感じさせる奥深い色彩、美しさを保つためのセルフケアアイテム、そして乾杯の席で親しまれる爽やかな一杯から、意外な共通点を持つ3つの言葉を選びました。雑念を払い、意識を言葉のパズルに集中させてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ういろふぇい□□いるかし□□れんじヒン