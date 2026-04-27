26日の昼すぎ、北秋田市中屋敷の山林で枯れ草などが燃える火事がありました。クマよけの爆竹が出火の原因の可能性があり火の取り扱いに注意が必要です。北秋田警察署の調べによりますと26日午後1時15分ごろ、北秋田市中屋敷字伊勢堂山続の山林から出火しました。付近を歩いていた男性が、枯れ草などが燃え広がっているのを発見し消防に通報しました。火は約30分後に消し止められましたが、枯れ草など約40平方メートルが焼け