元フジテレビアナウンサーの久慈暁子さんは4月25日、自身のInstagramを更新。産後、無事に退院したことを報告しました。【写真】家族のすてきなスリーショット夫のサプライズに思わず涙久慈さんは「先日、無事に退院しました初めての出産と育児で不安もたくさんありましたが、産院の皆さまがいつも優しく寄り添ってくださり、安心して過ごすことができました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです」とつづり、写真を7枚載せていま