さまざまな文化事業を行っている岡田文化財団による、返還の必要がない奨学金事業の認定式が25日、三重県四日市市内で行われました。県内の高校を卒業した優秀な生徒の進学を支援しようと、岡田文化財団が2017年度から行っている奨学金事業で、選考の結果、今年度は47人が選ばれました。認定式で岡田文化財団の岡田元也理事長が「勉強することは基本的な権利。十二分に権利を行使して知識と学力をつけて活躍してもらえるよう期待し