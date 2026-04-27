岡山県は、腸管出血性大腸菌感染症の患者が今月、10人以上確認され、これから発生数が増加する時期を迎えることから、「腸管出血性大腸菌感染注意報」を発表しました。 【写真を見る】岡山県が「腸管出血性大腸菌感染症注意報」を27日発表4月に10人以上を確認 今回の発表は、発表を開始した2001年以降、過去2番の早さとなります。 乳幼児や高齢者など抵抗力の弱い人は、重症化のリスクもあることから県では、・調理前や食事前