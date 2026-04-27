岡山県笠岡市の建築工事現場から工具（バンドソー）を盗んだとして、トラック運転手の男（26）がきのう（26日）逮捕されました。 警察によりますと、男は今月（4月）14日午後7時半から15日の午後3時ごろまでの間、笠岡市の建築工事現場からバンドソー1台（2万5,000円相当）を盗んだ窃盗の疑いが持たれています。 バンドソーを所有する男性からの被害届を受けて、警察が捜査を行った結果、トラック運転手の男の