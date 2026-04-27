【ニンテンドーeショップ ゴールデンウィークセール】 開催期間：4月28日0時～5月11日23時59分 任天堂は、「ニンテンドーeショップ ゴールデンウィークセール」を4月28日0時より開催する。期間は5月11日23時59分まで。 本セールでは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用ダウンロード版ソフトを特別価格で販売。対象タイ