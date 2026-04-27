元日にボーイズグループ「ＢＯＹＳＡＮＤＭＥＮ」の辻本達規との結婚を発表した元ＳＫＥ４８でタレントの松井珠理奈が、イメージチェンジした新ヘアを披露した。松井は２６日、自身のインスタグラムを更新。「前髪ができましたどうかな…？」と記し、髪を切って前髪を作った新ヘアでウィンクするショットを投稿。「５月２日は東京で久しぶりのイベント２枚目の写真もみてね愛犬リップスくんとのカレンダーを作った