たっぷりのいちごで作る、見た目もかわいいクラフティ。材料を混ぜてオーブンで焼くだけと手軽なのに、仕上がりはプリンのようになめらかな口あたり。甘酸っぱいいちごとやさしい甘さが重なって、口に運ぶたびに幸せが広がります。『たっぷりいちごのクラフティ』のレシピ材料（22×15×高さ3?の耐熱の器1個分）いちご……1パック（約200ɡ）グラニュー糖……30ɡ卵……1個薄力粉……10ɡ生クリーム……100ɡ牛乳