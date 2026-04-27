買うべき油と買ってはいけない油とは？油に含まれる「脂肪酸」に注目！ 食用油は「どれも同じ」ではない 肥満気味の方や健康診断で医師からコレステロール値を指摘されたという人は「油」の摂り方を見直してみましょう。一般にバターやラード、乳製品などの動物性油脂は体内に溜まりやすく、コレステロールを増やす「飽和脂肪酸」が多く含まれています。 一方、植物の実や種から作られる植物性油脂