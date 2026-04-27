一部の学習技能を獲得しにくい「SLD」や「LD」とはどんな障がい？ 「努力不足」だと誤解されやすい 限局性学習症／限局性学習障害（ＳＬＤ）とは、知的能力障害（などの知的発達に問題がないにもかかわらず、基本的な学習能力に著しい困難が見られる特性です。 しばしば学習障害（ＬＤ）とも呼ばれ、医学的定義と教育的定義では違いがあります。医学的定義では「読むこと（読字障害）・書くこと（書字表出障害）・計算するこ