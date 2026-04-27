光合成ができない夜は、植物も眠るの？ 夜も休まず、エネルギーを作り続ける 人が生きていくためには、いろいろな食品から栄養を取り込まねばなりません。炭水化物、脂質、たんぱく質は3大栄養素といわれ、どんな生物にも必要です。このうち炭水化物（糖質）は、いちばん手軽にエネルギーが得られる栄養素です。 では糖からどのようにエネルギーが得られるのでしょうか。糖はそのままではエネルギー