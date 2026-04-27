26日夜遅く、福岡県春日市の県道で71歳の女性が軽乗用車にはねられ、死亡しました。 警察によりますと、26日午後11時半すぎ、福岡県春日市大和町の県道で「乗っている車が歩行者とぶつかった」と、軽乗用車に同乗していた女性から110番通報がありました。はねられたのは近くに住む71歳の女性です。頭などを強く打ち病院に運ばれましたが、5時間後に死亡が確認されました。軽乗用車を運転していた24歳の会社員