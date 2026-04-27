ドル売り優勢、イランが新たな提案を米国に提示原油先物上げ縮小 イランがホルムズ海峡再開と戦争終結に向けた合意に達するため米国に新たな提案を提示した。関係者の話としてアクシオスが報じている。 米イラン協議進展への期待から有事のドル買いが後退。原油先物は上げ幅を縮小、米株先物は下げを縮めている。ただ、米イラン情勢は非常に流動的であり、依然として予断を許さない状況だ。