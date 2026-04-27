ＮＹ原油時間外上げ縮小、イランが新たな提案を提示 東京時間10:11現在 ＮＹ原油先物JUN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝95.70（+1.30+1.38%） イランがホルムズ海峡再開と戦争終結に向けた合意に達するため米国に新たな提案を提示した。関係者の話としてアクシオスが報じている。