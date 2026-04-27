ＮＹ金時間外下げ縮小、イランが新たな提案を提示 東京時間10:12現在 ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4717.80（-23.10-0.49%） イランがホルムズ海峡再開と戦争終結に向けた合意に達するため米国に新たな提案を提示した。関係者の話としてアクシオスが報じている。