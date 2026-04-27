米株価指数先物下げ幅縮小、イランが新たな提案を提示 東京時間10:13現在 ダウ平均先物JUN 26月限49353.00（-39.00-0.08%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7198.00（+3.25+0.05%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限27487.50（+52.50+0.19%） イランがホルムズ海峡再開と戦争終結に向けた合意に達するため米国に新たな提案を提示した。関係者の話としてアクシオスが報じている。