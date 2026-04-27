東京時間10:23現在 ＮＹ原油先物JUN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝95.90（+1.50+1.59%） 中東情勢警戒感継続も、行き過ぎた動きに対する警戒もあり、週明けのNY原油はしっかり