東京時間10:23現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝24791.00（+145.00+0.59%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4711.20（-29.70-0.63%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先物は一時の４７００ドル割れからやや回復。中東情勢をにらんだ展開自体は継続