一時6万円台を回復した日経平均株価を示すモニター＝27日午前、東京都港区の外為どっとコム週明け27日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸した。前週末終値からの上げ幅は一時600円を超え、取引時間中の最高値を更新して2営業日ぶりに6万円の大台を回復した。前週末の米国株式市場でハイテク株主体の株価指数が最高値を更新し、投資家心理を支えた。半導体関連株に買い注文が広がった。午前10時現在は前週末終