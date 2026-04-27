参院予算委の集中審議で、答弁する高市首相＝27日午前高市早苗首相は27日の参院予算委員会で、中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成について「現時点で必要な状況とは考えていない」と述べた。原油高といった経済的影響には2026年度予算の予備費などで対応できると主張した。国民への節約要請については「経済、社会活動を止めるべきではない」とし、否定的な見解を示した。岩手県大槌町で発生し、消火活動が続く山林火災に