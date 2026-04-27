羽田空港で取材に応じる卓球男子の張本智和＝27日28日開幕の卓球の世界選手権団体戦に出場する日本代表が27日、開催地ロンドンへの出発前に羽田空港で取材に応じ、男子エースの張本智和（トヨタ自動車）は「団体戦で初めて金メダルを狙える戦力。全ての技術、体力をぶつけたい」と意気込みを語った。前回大会は準々決勝で中国に敗れたが、29日に19歳となる松島輝空（フリー）が世界ランキングでトップ10入りを果たすまでに成長