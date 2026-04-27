トッテナムのオランダ代表MFシャビ・シモンズが26日にインスタグラム(@xavisimons)を更新し、負傷のため北中米ワールドカップへの出場が叶わなくなったことを公表した。シモンズは25日に行ったウォルバーハンプトン戦の後半12分、右サイドゴールライン際で相手選手と競り合った際に右膝を痛めて負傷交代を余儀なくされていた。試合翌日の現地時間夜にインスタグラムを通じて、今季絶望の怪我であることを公表。加えて「チーム