日立建機は朝安後切り返した。前週末２４日の取引終了後、２９年３月期を最終年度とする中期経営計画（２７年３月期～）を発表した。北米事業における製品ラインアップ拡大を通じた販売シェアの向上や、中南米事業における成長基盤の構築などを進め、２９年３月期に最終利益１２００億円（今期見通しは８００億円）の達成を目指す。同時に発表した２６年３月期の連結決算は最終利益が前回予想の７８０億円から７３１億９３