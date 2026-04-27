ダイハツインフィニアースは大幅反発している。前週末２４日の取引終了後、２６年３月期の連結業績について、経常利益が前回予想の６４億円から７９億円（前の期比３．９％増）で着地したようだと発表した。経常利益は減益予想から一転して増益かつ過去最高益に上振れして着地する格好となり、好感した買いが集まっている。メンテナンス関連の需要が想定以上に増えたなか、為替の影響なども加わった。なお、売上高は８５０