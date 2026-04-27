２７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円４８銭前後と前週末の午後５時時点に比べ２０銭程度のドル安・円高で推移している。 ２４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円３８銭前後と前日に比べ３０銭強のドル安・円高で取引を終えた。米国とイランの戦闘終結に向けた２回目の直接協議が開かれるとの観測から「有事のドル買い」が巻き戻され一時１５