不二製油が大幅安で４日続落し年初来安値を更新している。前週末２４日の取引終了後に集計中の２６年３月期連結業績について、最終利益が従来予想の１６５億円から１１１億円（前の期比２．９倍）へ下振れて着地したようだと発表したことが嫌気されている。 売上高は７７２０億円の従来予想に対して７７２３億円（同１５．１％増）と上振れて着地したものの、子会社である米ブラマー・チョコレート・カンパニ&#