漫画「ライパチくん」などで知られた漫画家の吉森みき男さんが、4月24日に悪性リンパ腫で亡くなったと報じられています。84歳でした。吉森さんの訃報に接し、悪性リンパ腫の症状・初期症状などについて、医師の今村英利先生に解説してもらいました。 監修医師：今村 英利（タイムルクリニック） 2009年新疆医科大学を卒業し、中国医師免許を取得。2019年に日本医師免許を取得。神戸大学大学院（腫瘍・血液内科学講座）にて血