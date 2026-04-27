開催：2026.4.27 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 11 - 9 [エンゼルス] MLBの試合が27日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとエンゼルスが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はセス・ルーゴ、対するエンゼルスの先発投手はリード・デトマーズで試合は開始した。 1回表、2番 マイク・トラウト 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでエンゼルス得点 K