【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの目黒蓮が、4月27日に発売となった『週刊少年ジャンプ』22・23合併号の表紙に初登場。実写映画『SAKAMOTO DAYS』で目黒が演じる主人公・坂本太郎と、原作者・鈴木祐斗描き下ろし坂本の表紙ビジュアルが解禁された。 ■目黒蓮らキャストのインタビューも掲載 公開されたのは、ふたりの坂本が腕を交えて銃を構えている姿。圧倒的な伝説の殺し屋のオーラを醸し出