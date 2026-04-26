次回サンデーPUSHスポーツは2026年5月3日（日）放送！MC・川島明が今年メジャーリーグデビューを果たしたブルージェイズ岡本和真の元へ！ＭＣ：川島明（麒麟）ゲスト：五十嵐亮太、トム・ブラウン、守屋麗奈■芸能界イチ岡本を愛する川島明が初のメジャーリーグロケ！今年メジャーリーグデビューを果たした、ブルージェイズの岡本和真！これまで番組の巨人特集では、毎回岡本の直筆サイン入りユニホームを着用するほどの岡本ファン