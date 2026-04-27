この記事をまとめると ■トヨタ・日産・ホンダがそれぞれアメリカ生産の自社車両を輸入販売する ■これまでにもアメリカ車やアメリカ生産車両を日本車として販売したことがあった ■EV時代ではこれまで以上に共通化が進み逆輸入が増える可能性が高い 貿易摩擦が生んだ海外産日本車と国産輸入車 トランプ大統領の「日本にはアメリカ製のクルマをもっと買って欲しい！」という希望に沿って、トヨタは北米で生産されるセダンのカム