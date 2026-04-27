ガールズバンドGacharic Spinのベース、FチョッパーKOGA（39）が27日までにXを更新。母が亡くなったことを報告した。KOGAは「【ご報告】昨年の寒くなり始めた頃、母が旅立ちました」と書き出し、車椅子の母と花畑をバックに撮した写真をアップ。「行きたい所や食べたいものを一緒に叶えられた毎日は本当に幸せでした。『何食べたい？』と聞くといつも『みっちゃんおにぎり』と答えてくれた可愛い母。最後もしっかり持たせて見送