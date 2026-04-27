Mrs. GREEN APPLE大森元貴（Vo／Gt）がきょう27日、新曲「催し」を配信リリース。ジャケット写真も公開された。【画像】大森元貴の新曲「催し」リスニングパーティ、各ビジュアル同曲は、日本テレビ系『news zero』（月〜木後11：00／金曜後11：30）のテーマソングとして大森が書き下ろした。ソロとしてリリースしてきたどの楽曲とも風合いが異なり、ロックながらもアカデミックで、ソロならではの自由奔放さが際立つ楽曲