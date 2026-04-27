27日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台半ばで取引された。午前10時現在は前週末比21銭円高ドル安の1ドル＝159円46〜47銭。ユーロは17銭円安ユーロ高の1ユーロ＝186円83〜84銭。米司法当局が連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長に対する捜査を終結したと発表。後任人事の承認手続きが進み、米国で利下げの議論が活発になるとの見方から、日米金利差の縮小が意識されドルを売って円を買う動きが出た。